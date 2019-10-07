Суд над экс-мэрами. Деньги на строительство школы в бюджет не поступали

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня допросили свидетелей по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо» — эксперта по бюджетному праву Асылбека Чекирова и экс-министра финансов Ольгу Лаврову.

Напомним, что на допросе Асылбека Чекирова настояла защита, которая обратилась к нему с просьбой подготовить заключение по двум вопросам: являются ли средства, предоставляемые китайской компанией, бюджетными или муниципальными и распространяются ли на выделяемые деньги требования законодательства о закупках.

Свидетель отметил, что ему передали для анализа пять документов: кредитное соглашение по модернизации ТЭЦ, контрактное соглашение, распоряжение правительства о строительстве школы и так далее.

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«На момент начала переговоров ТВЕА с мэрией, средства не являлись бюджетными. По итогам могли принять два решения: деньги зачисляются в состав доходов муниципалитета или компания предоставляет услуги по строительству школы с последующей передачей объекта городу в качестве спонсорской помощи. Стороны выбрали второй вариант», — отметил Асылбек Чекиров.

Свидетель отметил, что на основании документов, $2 миллиона, выделенных компанией ТВЕА, являются добровольной спонсорской помощью компании и не являются бюджетными. А следовательно, проведение тендера не требуется. В меморандуме указано, что китайской компании предоставляется право выбирать подрядчика.

Экс-министр финансов Ольга Лаврова сообщила, что в протоколе между «Электрическими станциями» и ТВЕА о предоставлении технического гранта был пункт о строительстве школ в КР.

«На следствии вы показали, что грантовые средства были предоставлены ТВЕА в качестве безвозмездной помощи юрлицу и должны быть подотчетны. После принятия решения о строительстве мэрия должна была объявить тендеры на проекты, строительство и подрядчика, либо объявить подрядчика. Однако такие требования не были соблюдены», — напомнило обвинение.

Министр ответила, что первоначально на совещании правительства озвучено: строительство школ планировали провести через Минобразования. Она добавила, когда заключался трехсторонний договор между ТВЕА, мэрией и подрядчиком, уже не работала министром и подробностей не знает.

«Но так как строительство велось самой компанией ТВЕА, тендер тут проводить не надо. Она сама выбирает подрядчика», — также подтвердила Ольга Лаврова.

Свидетель добавила, что $2 миллиона не являются бюджетными средствами, а в случае софинансирования тендер проводить не нужно.

В ходе судебного заседания государственные обвинители ходатайствовали о принудительном приводе представителя китайской компании TBEA Мусажана Макелека. По некоторым данным, он находится в Китае.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.