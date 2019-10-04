Суд над экс-мэрами. Заключение строительной экспертизы сфабриковано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня допросили свидетеля по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — сотрудника отдела строительно-технических экспертиз государственной судебно-экспертной службы при правительстве КР.

«У защиты остались к нему вопросы. Эксперт не предъявил никаких достоверных данных, подтверждающих цифры, обозначенные в его заключении. Он не мог четко указать на нормы, по которым произведены расчеты, доказывающие, что строительные объемы завышены. Сами расчеты тоже не приложили и не предоставили», — рассказал адвокат Сергей Слесарев.

Он добавил, что показания эксперта о выполненных объемах работ противоречивы.

«Эксперт путается и в том, кому, когда и при каких обстоятельствах должны были отчитываться подрядчики. По его мнению, во всех случаях ОГУКС является заказчиком, и для него было открытием, когда ему предоставили договор, что заказчиком проходит ТВЕА», — добавил адвокат.

Сергей Слесарев добавил, что свидетель вообще не имел права проводить экспертизу.

Фактически экспертное заключение сфабриковано. Сергей Слесарев

«Защита предоставила документ, что он не получал никаких сертификатов по строительным работам. Без них фактически и юридически не имел права проводить экспертные исследования. Кроме того, он прибыл из другого региона в июле 2018 года, то есть в 2017-м он не присутствовал и не проводил экспертизу, по сути, подписал подготовленный вариант заключения. Это мы будем прояснять на следующем заседании. Там есть и процедурные нарушения. В частности с заключением и постановлением о ее назначении следствие ознакомило Кубанычбека Кулматова только после ее проведения, нарушив его права», — сказал адвокат.

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По словам Сергея Слесарева, следствие дважды назначало проведение экспертизы в рамках уголовного дела: в 2017 и 2018 годах.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.