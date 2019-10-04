Суд над экс-мэрами. Заключение строительной экспертизы сфабриковано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
«У защиты остались к нему вопросы. Эксперт не предъявил никаких достоверных данных, подтверждающих цифры, обозначенные в его заключении. Он не мог четко указать на нормы, по которым произведены расчеты, доказывающие, что строительные объемы завышены. Сами расчеты тоже не приложили и не предоставили», — рассказал адвокат Сергей Слесарев.
Он добавил, что показания эксперта о выполненных объемах работ противоречивы.
«Эксперт путается и в том, кому, когда и при каких обстоятельствах должны были отчитываться подрядчики. По его мнению, во всех случаях ОГУКС является заказчиком, и для него было открытием, когда ему предоставили договор, что заказчиком проходит ТВЕА», — добавил адвокат.
Сергей Слесарев добавил, что свидетель вообще не имел права проводить экспертизу.
«Защита предоставила документ, что он не получал никаких сертификатов по строительным работам. Без них фактически и юридически не имел права проводить экспертные исследования. Кроме того, он прибыл из другого региона в июле 2018 года, то есть в 2017-м он не присутствовал и не проводил экспертизу, по сути, подписал подготовленный вариант заключения. Это мы будем прояснять на следующем заседании. Там есть и процедурные нарушения. В частности с заключением и постановлением о ее назначении следствие ознакомило Кубанычбека Кулматова только после ее проведения, нарушив его права», — сказал адвокат.
Фактически экспертное заключение сфабриковано.Сергей Слесарев
Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.