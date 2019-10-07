Гибель школьников под колесами. Когда одних автобусов мало

Несчастный случай с пятиклассником в селе Кун-Туу заставил содрогнуться родительскую общественность. Каждый день мы отправляем своих детей за новыми знаниями в страхе — как доберется ребенок до школы, не травмируется ли в забитых под завязку маршрутках, не собьет ли его машина на пешеходном переходе...

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Ведь таких примеров, к сожалению, немало. Летом этого года пятиклассник Новониколаевской школы-гимназии шел на трудовую практику и погиб в результате автонаезда. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

В январе 2019-го в селе Новопавловка под колесами погиб ученик 4-го класса. За рулем оказался сотрудник милиции. Он выехал на встречную полосу, пока другие пропускали пешехода. Виновника ДТП уволили из органов внутренних дел, но наказания он избежал.

Спрос был, денег не было

Сейчас общественность озадачена тем, как обеспечить безопасность несовершеннолетних. Вспоминают предвыборные обещания об организации бесплатных школьных автобусов. На первом этапе партия «Кыргызстан» обещала запустить в столице около 35 машин, которые должны были доставлять детей до школы и обратно домой.

Срок работы городского кенеша завершается, а обещание так и остается на бумаге.

Проект по развозу детей в свое время пыталась реализовать активистка Токтайым Уметалиева. «Запускали его вместе с мэром города Медетбеком Керимкуловым. Автобусы проработали с 1997 года до 2000-го. Они пользовались спросом среди обычных горожан. Для школьников, насколько помню, проезд был бесплатный. А взрослые, изъявившие желание сопровождать детей, платили. Поэтому окупаемость была низкой. Наша цель была отработать логистику. Отпилотировали, однако городской кенеш дальнейшую работу автобусов на тот момент не поддержал. Автопарк был устаревший, и затраты для бюджета высокие», — вспоминает она.

По словам активистки, была готова системная программа по запуску школьных автобусов, на грантовой основе ожидалось поступление нового транспорта, но из-за событий марта 2005 года проект закрылся. «Позже предлагала этот проект и Кубанычбеку Кулматову, и Албеку Ибраимову. При правильной логистике даже нашими силами можно запустить. Конечно, новые автобусы дорогие и нужно брать транспорт, приспособленный для детей», — сказала Токтайым Уметалиева 24.kg.

Попытка № 2

Пилотный проект пытался запустить в прошлом году и столичный муниципалитет, однако родители почему-то отказались в нем участвовать.

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По словам советника мэра Бишкека Гули Алмамбетовой, автобус были готовы выделить из автопарка. Утром и в обед он забирал бы детей, а в промежутки возвращался на линию.

Охватить рассчитывали около 12 общеобразовательных учреждений, начиная от микрорайона № 12, по Южной магистрали, через «Джал», по проспекту Манаса. Выбрали именно те школы, вблизи которых образуются серьезные пробки и в часы пик невозможно проехать. Проект позволил бы разгрузить автодвижение.

Сделали презентацию, посчитали стоимость автобуса. В месяц на ребенка получалось чуть более 200 сомов. Однако муниципалитет не собрал даже 10 детей, чтобы запустить экспериментальный проект.

Сейчас в Бишкеке есть службы, предоставляющие услугу «Школьный автобус». Стоимость, по словам родителей, может составлять около 150 сомов в день, что просто не по карману многим жителям, особенно многодетным.

«В месяц за развоз троих детей с учетом скидки выходит 8 тысяч сомов. Но безопасность детей и нервы взрослых стоят дороже», — написала одна из пользователей Twitter.

Проблем воз и маленькая тележка

Гибель школьника под колесами автобуса обнажила несколько серьезных проблем. Одна из основных — общее наплевательское отношение к соблюдению Правил дорожного движения. Кыргызстанцы не соблюдают знаки, разметку, сигналы светофора. Достаточно посмотреть на то, как перебегают дорогу в неположенном месте родители, таща за руку своих малолетних отпрысков. Какой пример они подают? Чему научат детей? Как и где высаживают пассажиров водители общественного транспорта, тоже все знают.

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Впрочем, и поведение подростков на дороге оставляет желать лучшего. Выбегают внезапно на красный свет и проезжую часть, не реагируют на звуковые сигналы из-за наушников и просто невнимательны. Хотя школьные часы по правилам дорожного движения на уроке «Основы безопасной жизнедеятельности» предусмотрены.

Ситуацию также усугубляет несоблюдение приема в школу по микроучасткам. Понятно, что у человека есть право выбора места учебы. Однако, если бы не было такой разницы в качестве предоставляемых знаний, разве отправляли бы детей из одного района в другой? Ездил бы мальчишка из Сокулукского района в Бишкек, будь там не менее сильная школа?

Организовать развоз учеников многие считают нереальным: они съезжаются из разных районов города и даже Чуйской области. Либо нужна налаженная сеть автобусов с разными пересекающимися маршрутами.

Кроме того, есть претензии и к водительскому составу. Кого и как принимают на работу в автобусное и троллейбусное управления? Адекватно ли оценивают их знания, профессионализм и психологическое состояние?

Вопросов много. Ждать скорых адекватных изменений, как показывает практика, не приходится. А потому безопасность детей только в руках их близких родственников. Светоотражающие рюкзаки, одежда, обувь не на шнурках, а липучках, регулярные беседы о поведении на дорогах помогут хоть как-то защитить школьников.