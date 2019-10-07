Школьные автобусы. Как организовать перевозку детей для обеспечения безопасности

В Бишкеке необходимо вводить школьные автобусы для обеспечения безопасной перевозки детей. И если государство и муниципалитет не в силах, это могут сделать сами учебные заведения, считает директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова.
«К сожалению, за счет государственных услуг это не удается сделать. Может, сами школы смогли бы организовать перевозку учеников. В частных учебных заведениях такой механизм уже давно работает. Конечно, там другое финансирование, но сегодня и в государственных школах родители делают различные взносы. Может, предложить им организовать транспорт для детей», — сказала она 24.kg, комментируя ситуацию.
Чинара Касмамбетова добавила, что сама является родителем. И готова оплачивать услуги школьного автобуса.
«До сих пор стараюсь довозить ребенка до школы, потому что в маршрутном такси условия меня абсолютно не удовлетворяют. Это и гигиенические вопросы, безопасность, отношение других пассажиров. Детей толкают, кричат. Это все не отвечает никаким нормам», — отметила она.
После происшествия в селе Кун-Туу, где под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник, в обществе заговорили о запуске школьных автобусов.