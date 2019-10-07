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Общество

Школьные автобусы. Как организовать перевозку детей для обеспечения безопасности

В Бишкеке необходимо вводить школьные автобусы для обеспечения безопасной перевозки детей. И если государство и муниципалитет не в силах, это могут сделать сами учебные заведения, считает директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова.

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«К сожалению, за счет государственных услуг это не удается сделать. Может, сами школы смогли бы организовать перевозку учеников. В частных учебных заведениях такой механизм уже давно работает. Конечно, там другое финансирование, но сегодня и в государственных школах родители делают различные взносы. Может, предложить им организовать транспорт для детей», — сказала она 24.kg, комментируя ситуацию.

Чинара Касмамбетова добавила, что сама является родителем. И готова оплачивать услуги школьного автобуса.

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«До сих пор стараюсь довозить ребенка до школы, потому что в маршрутном такси условия меня абсолютно не удовлетворяют. Это и гигиенические вопросы, безопасность, отношение других пассажиров. Детей толкают, кричат. Это все не отвечает никаким нормам», — отметила она.

После происшествия в селе Кун-Туу, где под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник, в обществе заговорили о запуске школьных автобусов.
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