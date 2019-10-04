Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали

Водителя автобуса № 18, под колесами которого погиб мальчик, задержали. Об этом сообщили в УОБДД Чуйской области.

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Уточняется, что 34-летний водитель автобуса С.Н. в селе Достук высаживал пассажиров. Последним выходил 11-летний мальчик, его одежда застряла в дверях автобуса.

«Водитель не увидел ребенка, проехал несколько метров и наехал на него задним правым колесом. В результате ДТП ученик 5-го класса, не приходя в сознание, скончался в больнице. Назначены необходимые экспертизы. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказали в УОБДД.

Отметим, ранее в мэрии заявили, что шнур от куртки школьника зацепился за деталь двери и в момент движения автобуса мальчик упал и попал под переднее колесо. За рулем автобуса находился бригадир маршрута Н. Серенов. В БПАТП работает с 2011 года, водительский стаж с 2005-го.

Погибший ребенок Мырза Жумакалиев учился в 5-м классе ШГ № 70, мама — экономист, папа — сотрудник строительной компании, проживают в Сокулукском районе, в семье пятеро детей.