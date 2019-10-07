Убийство Анарбая Мамажакыпова. В суд вызвали генпрокурора, но он не является

В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

По словам сестры обвиняемого Мелиса Калыкова Дамиры Калыковой, председательствующий судья Джолборс Кудаяров отказывается опросить оставшихся 70 с лишним свидетелей, в том числе и генпрокурора Откурбека Джамшитова. Представители стороны подсудимого отметили, что извещение Откурбеку Джамшитову было отправлено дважды, но он не является. Адвокаты Мелиса Калыкова настаивают на принудительном приводе.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.