Борьба с пластиком. В Кыргызстане введут налог на пакеты

Правительство Кыргызстана хочет ввести налог на утилизацию при импорте или реализации на внутреннем рынке страны полимерных и пластиковых пакетов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, на рассмотрение парламента поступил законопроект о внесении изменений в кодекс о неналоговых доходах. Он разработан для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов отходов, образующихся от упаковочных пакетов из полимерных и пластиковых материалов.

Проект предусматривает переход на использование бумажных пакетов путем внедрения утилизационного сбора.

«Вопрос крайне острый, так как одноразовые упаковочные пакеты из полимерных и пластиковых материалов в Кыргызстане часто используются в бытовых целях, а затем накапливаются на свалках твердых бытовых отходов. Ввиду экономической невыгодности эти пакеты не подвергаются сортировке, что приводит к негативным последствиям загрязнения окружающей среды», — отмечают в кабмине.

При этом из-за особенностей состава полимерные и пластиковые пакеты не поддаются разложению, а при их сжигании в окружающую среду выделяются стойкие органические загрязнители, такие как диоксины и фураны. Эти загрязнители признаны опасными для окружающей среды и здоровья населения.

«Предлагаемый утилизационный сбор призван компенсировать трудоемкость самой утилизации, ее стоимость и экологический вред. Сборы будут направлены в республиканский бюджет для централизованного накопления капитала. За счет средств утилизационного сбора планируется развивать систему обращения с отходами в Кыргызстане», — заключили в правительстве.