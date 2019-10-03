Борьба с пластиком. В Кыргызстане введут налог на пакеты

Правительство Кыргызстана хочет ввести налог на утилизацию при импорте или реализации на внутреннем рынке страны полимерных и пластиковых пакетов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.
По его данным, на рассмотрение парламента поступил законопроект о внесении изменений в кодекс о неналоговых доходах. Он разработан для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов отходов, образующихся от упаковочных пакетов из полимерных и пластиковых материалов.
Проект предусматривает переход на использование бумажных пакетов путем внедрения утилизационного сбора.
При этом из-за особенностей состава полимерные и пластиковые пакеты не поддаются разложению, а при их сжигании в окружающую среду выделяются стойкие органические загрязнители, такие как диоксины и фураны. Эти загрязнители признаны опасными для окружающей среды и здоровья населения.
«Предлагаемый утилизационный сбор призван компенсировать трудоемкость самой утилизации, ее стоимость и экологический вред. Сборы будут направлены в республиканский бюджет для централизованного накопления капитала. За счет средств утилизационного сбора планируется развивать систему обращения с отходами в Кыргызстане», — заключили в правительстве.