В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие

Племянница экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek. Видео с празднования дня рождения опубликовано в социальных сетях.

Пользователи Twitter узнали на видео Назик Матраимову — дочь Чынары Матрамовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.

Тем временем дочка одного из Матраимовых на днях отметила 18-летие, полностью сняв первый этаж Хаятта — Askar Aktalov (@aktalov) September 29, 2019