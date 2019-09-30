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Общество

В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие

Племянница экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek. Видео с празднования дня рождения опубликовано в социальных сетях.

Пользователи Twitter узнали на видео Назик Матраимову — дочь Чынары Матрамовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.

Позже в соцсетях появилось видео с празднования. Девушка призналась, что это был ее «лучший день рождения».
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