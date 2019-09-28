Адвокат Каната Сагымбаева обратится в Центр по предупреждению пыток

Адвокат бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Замир Жоошев обратится в Центр по предупреждению пыток. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, Каната Сагымбаева поместили в СИЗО-1 в нарушение норм УПК и положения о военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Его должны были отправить на гауптвахту. Он там находился до вынесения санкции суда.

«Значит, из него хотят выбить нужные показания и оказывают психологическое давление. А это грубое нарушение его прав. Я намерен просить Центр по предупреждению пыток проверить, в каких условиях содержится мой подзащитный и требовать его перевода на гауптвахту. Но сам Канат Сагымбаев, подчеркиваю, ни на что не жалуется», — сказал Замир Жоошев.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.