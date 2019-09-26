22:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (246)

Дело Атамбаева. Адвокат считает, что на Каната Сагымбаева хотят надавить

«Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева водворили в СИЗО-1, чтобы оказать давление», — заявил журналистам адвокат Замир Жоошев.

По его словам, следствие просило взять бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ под стражу и водворить именно в СИЗО-1, проигнорировав норму о том, что военнослужащих, по закону, содержат на гарнизонной гауптвахте.

«В соответствии с законом, Канат Сагымбаев как военнослужащий должен содержаться на гауптвахте Бишкекского гарнизона. Вместо этого суд, откровенно нарушая требования закона, водворил его в СИЗО-1. Условия следственного изолятора всем известны. Там содержится другой контингент заключенных. Поэтому я считаю, что такая мера пресечения избрана с целью оказать давление на моего подзащитного и вынудить его дать нужные следствию показания. Мы обжалуем это решение в вышестоящей инстанции», — сказал Замир Жоошев.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева водворили в СИЗО-1
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева просят взять под стражу до 8 октября
Суд изберет меру пресечения телохранителю Алмазбека Атамбаева
Четыре статьи Уголовного кодекса. В чем подозревают Каната Сагымбаева
Кундуз Жолдубаева: ГКНБ подставил телохранителя Алмазбека Атамбаева дважды
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура
События в Кой-Таше. Ирина Карамушкина отказалась отвечать на вопросы госкомиссии
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore
Десять вопросов об&nbsp;СМС-рассылках, которые действительно работают Десять вопросов об СМС-рассылках, которые действительно работают
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз