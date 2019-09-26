Дело Атамбаева. Адвокат считает, что на Каната Сагымбаева хотят надавить

«Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева водворили в СИЗО-1, чтобы оказать давление», — заявил журналистам адвокат Замир Жоошев.

По его словам, следствие просило взять бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ под стражу и водворить именно в СИЗО-1, проигнорировав норму о том, что военнослужащих, по закону, содержат на гарнизонной гауптвахте.

«В соответствии с законом, Канат Сагымбаев как военнослужащий должен содержаться на гауптвахте Бишкекского гарнизона. Вместо этого суд, откровенно нарушая требования закона, водворил его в СИЗО-1. Условия следственного изолятора всем известны. Там содержится другой контингент заключенных. Поэтому я считаю, что такая мера пресечения избрана с целью оказать давление на моего подзащитного и вынудить его дать нужные следствию показания. Мы обжалуем это решение в вышестоящей инстанции», — сказал Замир Жоошев.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.