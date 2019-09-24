00:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (238)

Четыре статьи Уголовного кодекса. В чем подозревают Каната Сагымбаева

Телохранителю Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву вручили уведомление о подозрении. Он фигурирует в уголовном деле, возбужденном по четырем статьям УК КР. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывшему сотруднику СГО вменяют «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.

«Предположительно, Канату Сагымбаеву вменяют гибель сотрудника спецназа «Альфа» ГКНБ. Других подробностей мой подзащитный не знает», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, 20 сентября Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ. Сегодня его задержали на 48 часов.
Ссылка:
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Кундуз Жолдубаева: ГКНБ подставил телохранителя Алмазбека Атамбаева дважды
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура
События в Кой-Таше. Ирина Карамушкина отказалась отвечать на вопросы госкомиссии
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов
Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Дело Атамбаева. Младшему сыну разрешили свидание с отцом
Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева
Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! СДПК поздравила бывшего президента
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Кристофер Шварц: Бишкек, в&nbsp;который я&nbsp;влюбился, сохранился в&nbsp;микрорайонах Кристофер Шварц: Бишкек, в который я влюбился, сохранился в микрорайонах
Бизнес
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ
КИТ-2019. В&nbsp;Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids
КИТ-2019: Концепт &laquo;Государство как платформа&raquo; интегрирован в&nbsp;приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл IT-форум &laquo;КИТ-2019&raquo; и&nbsp;отметил лучших из&nbsp;лучших Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших