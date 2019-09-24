Четыре статьи Уголовного кодекса. В чем подозревают Каната Сагымбаева

Телохранителю Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву вручили уведомление о подозрении. Он фигурирует в уголовном деле, возбужденном по четырем статьям УК КР. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывшему сотруднику СГО вменяют «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.

«Предположительно, Канату Сагымбаеву вменяют гибель сотрудника спецназа «Альфа» ГКНБ. Других подробностей мой подзащитный не знает», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, 20 сентября Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ. Сегодня его задержали на 48 часов.