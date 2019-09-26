Члены госкомиссии по событиям 7-8 августа поедут в Кой-Таш

Сегодня членам госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа в селе Кой-Таш во время очередного заседания предложили проехать на место происшествия.

По словам жительницы села Зулайки Эргешовой, доверие к властям пропало, а на заседания комиссии им ездить некогда.

«Члены комиссии должны сами поехать на место и встретиться с местными жителями. Сейчас все заняты другими делами, сбором урожая, поэтому многие не смогли приехать сюда», — сказала Зулайка Эргешова.

Депутат парламента Бактыбек Раимкулов ответил, что все члены комиссии поедут в село. Дату поездки определят сегодня.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.