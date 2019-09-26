Скандал в «Акнете». В чем обвиняется глава компании Кубан Ажимудинов

В МВД 24.kg рассказали, в чем обвиняется один из учредителей ОсОО «Акнет» Кубан Ажимудинов. Он, напомним, находится под стражей в Бишкекском СИЗО-1 по решению суда.

По данным ведомства, следственная служба проводит досудебное производство по уголовному делу по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР, связанному с деятельностью ОсОО.

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Уточняется, что Кубану Ажимудинову вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов», «Подделка документов» УК КР.

В ходе следствия в бухгалтерии ОсОО «Акнет» обнаружена неофициальная черная касса с 2013 по 2018 год, после чего назначена налоговая проверка. По ее результатам общая доначисленная сумма для уплаты налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

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18 сентября Кубану Ажимудинову вручено новое уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

В МВД отметили, что Кубан Ажимудинов постоянно меняет адвокатов.

Следствие продолжается.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.