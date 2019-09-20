13:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (225)

Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ

из интернета
Фото из интернета. Канат Сагынбаев (справа) с Алмазбеком Атамбаевым в Кой-Таше, август 2019 года

Сотрудник Девятого управления ГКНБ Канат Сагынбаев, прикрепленный к Алмазбеку Атамбаеву после того, как последний сложил президентские полномочия, уволен из органов национальной безопасности. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По данным представителя защиты, охранник Алмазбека Атамбаева уволен с формулировкой «служебное несоответствие».

Напомним, что, после того как бывший глава государства сдался властям 8 августа, на допрос в МВД в тот же вечер доставили в том числе и Каната Сагынбаева. Он стал фигурантом уголовного дела по факту беспорядков в селе Кой-Таш.

Младший сын Алмазбека Атамбаева Кадыр написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Сегодня у Каната Сагынбаева забрали удостоверение сотрудника ГКНБ и ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужило то, что Канат Сагынбаев поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Хочу сказать, что во время событий 7 и 8 августа Канат Сагынбаев как офицер Девятой службы ГКНБ выполнил свой долг по защите бывшего президента Алмазбека Атамбаева».

Уволенный сотрудник ГКНБ находится под домашним арестом.

Напомним, что следственная служба МВД расследует восемь уголовных дел по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш. По фактам покушения на убийство, убийства, захвата заложников, массовых беспорядков и хулиганства проходят 12 человек.
Ссылка:
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
Госкомиссия по событиям в Кой-Таше заслушает Абдиля Сегизбаева и депутатов
Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Дело Атамбаева. Младшему сыну разрешили свидание с отцом
Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева
Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! СДПК поздравила бывшего президента
Дело Атамбаева. Карамушкину, Кодуранову и членов СДПК вновь вызвали на допрос
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Поздравь бывшего. В день рождения Атамбаева организуют точку по сбору пожеланий
Представители ГКНБ объяснили членам госкомиссии, почему в Кой-Таше была «Альфа»
Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Бизнес
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!