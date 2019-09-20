Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ

Фото из интернета. Канат Сагынбаев (справа) с Алмазбеком Атамбаевым в Кой-Таше, август 2019 года

Сотрудник Девятого управления ГКНБ Канат Сагынбаев, прикрепленный к Алмазбеку Атамбаеву после того, как последний сложил президентские полномочия, уволен из органов национальной безопасности. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По данным представителя защиты, охранник Алмазбека Атамбаева уволен с формулировкой «служебное несоответствие».

Напомним, что, после того как бывший глава государства сдался властям 8 августа, на допрос в МВД в тот же вечер доставили в том числе и Каната Сагынбаева. Он стал фигурантом уголовного дела по факту беспорядков в селе Кой-Таш.

Младший сын Алмазбека Атамбаева Кадыр написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Сегодня у Каната Сагынбаева забрали удостоверение сотрудника ГКНБ и ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужило то, что Канат Сагынбаев поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Хочу сказать, что во время событий 7 и 8 августа Канат Сагынбаев как офицер Девятой службы ГКНБ выполнил свой долг по защите бывшего президента Алмазбека Атамбаева».

Уволенный сотрудник ГКНБ находится под домашним арестом.

Напомним, что следственная служба МВД расследует восемь уголовных дел по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш. По фактам покушения на убийство, убийства, захвата заложников, массовых беспорядков и хулиганства проходят 12 человек.