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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (215)

Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные

Супруга Раиса Атамбаева, сыновья Сеидбек и Кадыр Атамбаевы, а также старший внук поздравили мужа, отца и деда — бывшего президента страны с днем рождения. Они записали видеоролики с пожеланиями и разместили в Facebook на странице СДПК.

«Ты самый лучший папа и муж! Я хочу поздравить тебя, Алмаз, от всей души с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим. Мы с тобой всегда. В душе ты с нами, милый. Держись, крепись! Все будет хорошо», — сказала Раиса Атамбаева.

«Папа, я знаю, ты достойно преодолеешь все преграды. Мы с тобой», — подчеркнул Кадыр Атамбаев.

На своей странице в Facebook Кадыр Атамбаев написал, что сегодня он вместе с мамой получил свидание с отцом.

«Происходящие последние события на границе с Таджикистаном вызывают у него серьезную тревогу. Он выразил надежду на скорейшее установление мира и стабильности на границах Кыргызстана», — отметил он.

Кадыр Атамбаев добавил, что, по словам Алмазбека Атамбаева, сейчас власть в республике должна сосредоточить свои усилия не на борьбе с его сторонниками, а на решении действительно острых проблем безопасности страны.

«Мы поздравили с мамой отца с днем рождения. Отец сохраняет хорошее расположение духа и хорошо себя чувствует», — написал младший сын.

По его словам, они с мамой рассказали Алмазбеку Атамбаеву последние новости и обсудили список литературы, которую в скором времени передадут.

С пожеланиями крепкого здоровья обратились к отцу старший сын Сеидбек и внуки. «С днем рождения, папа! В день твоего рождения мы хотели тебе пожелать здровья, счастья и успехов! И, дай бог, скоро увидимся», — сказал Сеидбек Атамбаев. А старшие внуки назвали Алмазбека Атамбаева лучшим аташкой.

Напомним, что СДПК приглашала сегодня сторонников прийти в сквер имени Максима Горького в Бишкеке и оставить свои пожелания Алмазбеку Атамбаеву. В планах также были организация концерта и выступление всех желающих с песнями и танцами. Однако в связи с конфликтом в Лейлекском районе Баткенской области на кыргызско-таджикской границе творческий вечер отменили.

Поздравить бывшего главу государства социал-демократы предлагают на своей странице в Facеbook.
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