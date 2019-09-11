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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (197)

Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД

Генеральная прокуратура ответила на коллективное обращение сторонников Алмазбека Атамбаева о возбуждении уголовных дел против главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, руководителей спецназа «Альфа» и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. 

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Надзорный орган сообщает, что в следственной службе МВД по произошедшим событиям расследуются восемь досудебных производств по фактам покушения на убийство, убийства, захвата заложников, массовых беспорядков и хулиганству.

«По событиям 7-8 августа в рамках досудебного производства в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» УК КР уведомлены 12 человек. Постановлением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Следователи Военной прокуратуры расследуют дело по факту злоупотребления должностным положением. Фигурантами дела являются Курсан Асанов и Дамирбек Пайзылла уулу. Коллективное заявление о действиях должностных лиц МВД и ГКНБ направлено в Военную прокуратуру для рассмотрения в рамках имеющегося дела. Им будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Информация о получении телесных повреждений гражданами 7-8 августа проверяются в следственной службе МВД.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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