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Общество

Печать и документы СДПК исчезли. Их ищет Сагынбек Абдрахманов

Председатель альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов рассказал 24.kg, что тяжбы по отчуждению партийной печати и учредительных документов у сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева он выиграл.

По его словам, социал-демократы Атамбаева подали надзорную жалобу в Верховный суд.

«Но мы выиграем и этот процесс. Я знаю, потому что правда на нашей стороне. Другое дело, что в офисе партии, который расположен в здании «Медиа Форума», при обыске не нашли ни печать партии, ни регистрационные бумаги. Они просто исчезли», — посетовал Сагынбек Абдрахманов и добавил, что в любом случае единственным главой политической организации является он и все права у него.

Следователи Военной прокуратуры 12 сентября изъяли документы из офиса СДПК. После событий 7-8 августа на здание «Медиа Форума» наложен арест, штаб партии опечатан.

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.
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