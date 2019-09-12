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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (203)

Дело Атамбаева. Из офиса партии СДПК изъяли документы

В офис политической партии СДПК пришли следователи Военной прокуратуры и изъяли партийные документы. Об этом 24.kg сообщила зампредседателя политорганизации Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, никакого ордера представители ВП КР не предъявили. «Они просто пришли, сорвали печать с дверей и стали вытаскивать папки с бумагами. Это просто вопиющее нарушение норм УПК. Завтра мы опять пойдем к Военной прокуратуре», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Накануне социал-демократы провели акцию у здания ВП КР. Они требовали разрешить доступ к рабочим местам в офисе СДПК. В партии подчеркивают, что по постановлению следователя их не пустили в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами (заключен договор аренды), как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».
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