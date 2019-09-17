Конфликт на границе. Таджикистан продолжает строительство на неописанном участке

Граждане Таджикистана продолжают строительные работы в местности Торт-Кочо Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Уточняется, что сегодня таджикская сторона продолжила высыпать камни на дорогу.

В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что таджикская сторона ведет несогласованные работы на неописанном участке границы.

При этом в ведомстве отметили, что в местности Дача населенного пункта Ак-Сай ГПС КР продолжает строительство погранпоста. «Продолжается асфальтирование дороги на трассе Кок-Таш — Ак-Сай. В настоящий момент проводятся переговоры», — сообщили в ГПС.

Напомним, накануне в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.