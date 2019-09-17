Конфликт на границе. У погибшего военного остались трое детей и престарелая мать

Военнослужащий отряда специального назначения «Бору» прапорщик Равшан Муминов погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе инцидента в населенном пункте Максат. Об этом сообщает ГПС КР.

В ведомстве выражают соболезнования его родным и близким.

Уточняется, что военнослужащий погиб в ходе обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной во время пограничного инцидента.

Равшан Муминов родился 31 октября 1978 года, в городе Ташкент Узбекской ССР.

У погибшего остались супруга, трое детей и престарелая мать.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что в ходе пограничного инцидента шестеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

«Всем раненным оказана медицинская помощь, они госпитализированы в районную больницу города Исфаны. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое», — проинформировали в ГПС.

Ранее сообщалось о раненых гражданских, а также одном ребенке — 14-летнем местном жителе. Их данные уточняются.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.