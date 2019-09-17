Большинство читателей 24.kg против перехода на латиницу

Читатели 24.kg считают, что на сегодня в Кыргызстане нет необходимости переходить на латиницу. Таковы итоги голосования.

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил о необходимости перехода на латиницу. Вопрос подняли при обсуждении в Жогорку Кенеше кандидатуры Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

По мнению Алтынбека Сулайманова, необходимость продиктована временем, кроме того, внедрение латинского алфавита нас сблизит с другими тюркоязычными странами и облегчит изучение английского языка.

Накануне по нашумевшей теме выступил и президент. Он считает, что стране нет смысла переходить на латиницу.

Мы решили поинтересоваться у читателей, а как они относятся к подобной инициативе. В голосовании участвовали 2 тысячи 595 человек.

Из них 1 тысяча 142 человека выступили против затеи депутатов. Поддержали переход на латиницу 504 кыргызстанца.

Еще 395 человек поинтересовались, неужели в стране решили все проблемы, что перешли к этому вопросу. Кампанейщиной посчитали предложение депутатов 200 человек. А еще 155 читателей нашего сайта считают, что на переход на латиницу в Кыргызстане просто нет средств. Кроме того, 199 голосов отдано за вариант, что идея с латиницей пришла в умы депутатов из-за предстоящих парламентских выборов.