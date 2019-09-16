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Власть

Президент Кыргызстана не видит смысла в переходе на латиницу

Сооронбай Жээнбеков отметил, что нет необходимости перехода на латинский алфавит. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, сегодня президент Кыргызстана принял председателя Национальной комиссии по госязыку Назаркула Ишекеева. На встрече он и высказал свое мнение по вопросу перехода на латиницу, который в последнее время обсуждается в обществе.

«Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил о необходимости перехода на латиницу. Вопрос подняли при обсуждении в Жогорку Кенеше кандидатуры Каныбека Исакова на пост министра образования и науки. Новый глава Минобразования идею поддержал.
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