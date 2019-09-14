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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (149)

ГПС: Обстановка на границе стабильная, местные жители разошлись

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

Уточняется, что сегодня в 10.30 в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Во время встречи пограничных представителей обеих стран кыргызская сторона потребовала прекращения несогласованных работ.

«Переговоры продолжатся завтра. Около 16.00 в местности Жака-Орук Баткенского района на неописанном участке госграницы граждане РТ высыпали щебень на 10 грузовиках на условной линии границы. Таджикистанцы высыпали щебень вдоль дороги, выровняли его, таким образом подготовив площадки к дальнейшим работам. На месте наблюдалось скопление жителей приграничных сел Таджикистана и граждан Кыргызстана, которые к вечеру разошлись», — добавили в ведомстве.

В Погранслужбе отметили, что для недопущения эскалации конфликтов подразделения ГПС КР на кыргызско-таджикском участке госграницы переведены на усиленный вариант охраны государственной границы.

«Среди населения приграничных районов проводится разъяснительная работа. Погранслужба КР контролирует ситуацию на  границе. 15 сентября в Баткенскую область вылетает начальник Главного штаба — первый заместитель председателя ГПС КР Абдикарим Алимбаев», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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