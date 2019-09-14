Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Самочувствие Сапара Исакова ухудшилось

Состояние подсудимого по делу о модернизации ТЭЦ бывшего премьер-министра Сапара Исакова ухудшилось. Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, у Сапара Исакова обострились боли в области шейно-воротниковой зоны, он нуждается в качественном лечении и полном покое.

«Но он не хочет спекулировать своим состоянием из-за других обвиняемых, чтобы не затягивать процесс. Хотя его нужно госпитализировать, и мы собираемся ходатайствовать об этом на заседании в понедельник, 16 сентября», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ 16 августа. Однако 28 августа, несмотря на тяжелое состояние, отправили обратно в следственный изолятор.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле.