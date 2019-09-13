Суд над экс-мэрами. В суде допрошен экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допросили свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева.

По его словам, до назначения главой правительства в 2014 году он не занимался вопросами образования и строительства школы и не знает, какие решения по объекту принимались до него.

Джоомарт Оторбаев сообщил, что подписанное им распоряжение правительства предусматривало, что процесс проектирования школы будет экспериментальным.

«Никакого давления на меня не оказывали», — ответил он на вопрос адвокатов.

Бывший руководитель ОГУКС мэрии, обвиняемый Сталбек Омурканов поинтересовался у свидетеля, знакомы ли они. «По версии следствия, мы были в близких отношениях», — отметил подсудимый.

Джоомарт Оторбаев опроверг эти доводы следствия.

Кроме того, экс-премьер-министр добавил, когда он возглавлял правительство, старался направлять все свободные средства на строительство школ.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.