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Общество
Сюжет: Электронное билетирование (25)

Электронное билетирование. Как получить карту школьника

Для школьников Бишкека будут оформлять именные проездные билеты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, проект запустят в пилотном режиме на 10 троллейбусах и 10 автобусах с 20 сентября.

Проездные школьные билеты введут в октябре-ноябре сначала в муниципальном транспорте (автобусах/троллейбусах), а с февраля 2020 года и в маршрутных такси.

Стоимость проездного на один календарный месяц для школьников — 175 сомов.

«Сама электронная карточка стоит 50 сомов. Она приобретается один раз и может использоваться в течение всего срока обучения ребенка в школе. В случае повреждения или потери карту можно заблокировать, после оформить за 50 сомов новую и привязать ее к текущему счету. Для удобства пользователей пополнение счета можно производить через терминал Pay24», — отметили в муниципалитете.

Мэрия Бишкека просит родителей отнестись с пониманием во время сбора персональных данных о ребенке. Информация будет храниться в банке данных школы.

Для получения карты необходимо:

  • сфотографировать (цифровое фото 3*4 на смартфон, фотоаппарат) ребенка на белом фоне, чтобы были четко видны черты лица;
  • сохранить фото с именем файла в формате: Ф. И. О. + дата рождения + номер школы. Например: Асанов Асан Асанович 30.11.2005 школа 2_365.jpg;
  • сдать файл в администрацию школы;
  • подписать соглашение на предоставление персональных данных.

Отметим, для бишкекчан, пользующихся льготами при проезде в общественном транспорте (детей до семи лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и почтальонов), сохраняется бесплатный проезд. Они будут пользоваться в муниципальном транспорте именными электронными платежными карточками, которые социальные службы оформят льготникам бесплатно.

Вчера швейцарская компания BPC, выигравшая тендер по электронному билетированию в общественном транспорте, представила прототипы (пилотные образцы) транспортных карт.

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В мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.
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