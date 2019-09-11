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Общество
Сюжет: Электронное билетирование (24)

Электронное билетирование. Как будет выглядеть проездная карта

Как будет выглядеть проездная карта в общественном транспорте, на своей странице в Facebook показал руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

Он отметил, что это сигнальный вариант.

со страницы Балбака Тулобаева в Facebook
Фото со страницы Балбака Тулобаева в Facebook

«В октябре мы запускаем электронное билетирование в общественном транспорте, будет использоваться карта. Это сигнальный вариант. Надписи будут на двух языках. Маленький прямоугольник — это для школьников. Ее можно будет повесить на брелок, чтобы не потерять», — сообщил он 24.kg.

По его словам, в первую очередь муниципалитет обеспечит картами уязвимые слои населения, льготников, после чего они поступят в свободную продажу.

Ранее в мэрии сообщали, что сначала электронное билетирование будет работать в пилотном режиме.

Напомним, в мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.
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