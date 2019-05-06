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Общество
Сюжет: Электронное билетирование (22)

Мэрия Бишкека заключила соглашение по электронному билетированию​

Муниципалитет Бишкека заключил соглашение по электронному билетированию​. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По ее данным, документ подписан​ между мэрией столицы и компанией-победителем тендера ВРС AG (Швейцария).

Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента полного ввода в эксплуатацию​.

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Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.

Частный инвестор, партнер BPC AG полностью профинансирует систему и возьмет на себя затраты на эксплуатацию. По истечении установленного срока контракта система перейдет в муниципальную собственность.​

Напомним, что тендер по проекту «Электронное билетирование» муниципалитет объявил 11 января 2019 года. Реализовать его планируется на основе государственно-частного партнерства.

В Бишкеке проект пытаются внедрить с 2013-го. Пока столичные чиновники обещают, в Оше электронное билетирование в общественном транспорте уже запустили.
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