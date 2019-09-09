Насилие над восьмиклассницей. После скандала главврач больницы решил уволиться

После родов восьмиклассницы, обернувшихся скандалом, директор Центра общеврачебной практики в селе Жаны-Жер Сокулукского района Медетбек Бостоев решил уволиться. Об этом 24.kg сообщила координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.
По ее словам, главврач находится в трудовом отпуске с последующим увольнением. Заявление он уже написал, решение принимают в Минздраве. Акушер-гинеколог продолжает работать. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Гинеколог приходится главврачу ЦОВП супругой. Бактыгуль Мамытова отметила, что они давно работают вместе. На вопрос, не противоречит ли это этическим нормам, она ответила, что в селе не хватает медицинских кадров, и если гинеколог тоже уволится, то в ЦОВП вообще некому будет работать.
Читатель 24.kg также сообщил, что Медетбек Бостоев оформлял в июне 2019 года больничный лист. И в это же время они с супругой находились на отдыхе в Турции. В Минздраве пообещали проверить данную информацию.
Напомним, что в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.