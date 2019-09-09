Насилие над восьмиклассницей. После скандала главврач больницы решил уволиться

После родов восьмиклассницы, обернувшихся скандалом, директор Центра общеврачебной практики в селе Жаны-Жер Сокулукского района Медетбек Бостоев решил уволиться. Об этом 24.kg сообщила координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее словам, главврач находится в трудовом отпуске с последующим увольнением. Заявление он уже написал, решение принимают в Минздраве. Акушер-гинеколог продолжает работать. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

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Гинеколог приходится главврачу ЦОВП супругой. Бактыгуль Мамытова отметила, что они давно работают вместе. На вопрос, не противоречит ли это этическим нормам, она ответила, что в селе не хватает медицинских кадров, и если гинеколог тоже уволится, то в ЦОВП вообще некому будет работать.

Читатель 24.kg также сообщил, что Медетбек Бостоев оформлял в июне 2019 года больничный лист. И в это же время они с супругой находились на отдыхе в Турции. В Минздраве пообещали проверить данную информацию.

Напомним, что в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.