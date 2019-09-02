В Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка

В селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что несовершеннолетняя родила от него сына.

«Девочка обратились к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда ученица восьмого класса родила, а ребенка отдала своим родственникам», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным правоохранителей, девочка родила 4 июля.

«В августе с рапортом об оперативной информации обратился сотрудник СКМ Сокулукского района. Он указал, что житель одного из сел Сокулукского района был в близких отношениях со своей несовершеннолетней дочерью. Последняя родила, ребенка якобы продали приемным родителям», — прокомментировали в ГУВД.

Факт подтвердился. Начато следствие. В рамках досудебного производства 53-летнего отца А.М. задержали и водворили в ИВС. Назначены экспертизы.

В ведомстве пояснили, что в рамках следствия действиям врача, который принимал роды, и родителей девочки будет дана юридическая оценка.