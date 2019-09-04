Супруга Фарида Ниязова просит свидания с мужем

Супруга экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова просит свидания с мужем. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Улан Индикеев.

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По его словам, она написала прошение следователю МВД. Заявление пока не рассмотрено.

«Фарид Ниязов содержится в 12-местной камере СИЗО-1. На условия содержания и сокамерников не жалуется. Передачи получает регулярно согласно положению следственного изолятора», — сказал Улан Индикеев.

Он добавил, что Бишкекский горсуд оставил в силе меру пресечения, избранную Первомайским районным судом. Фарид Ниязов будет содержаться под стражей до 8 октября.

Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников из числа сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».