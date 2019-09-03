Генпрокуратура выявила нарушения при закупке адаптированных российских учебников

Генеральная прокуратура выявила нарушения, допущенные сотрудниками Министерства образования и науки при закупке адаптированных учебников «Математика» для 1-2-х классов общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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По ее данным, технические спецификации конкурса существенно ограничивают круг участников и не обеспечивают равные и справедливые условия для всех поставщиков.

«В частности, указана необходимость поставки учебников конкретного автора, при этом осуществить ее может только одна коммерческая организация, имеющая исключительные права, о чем заранее было известно работникам министерства», — отметили в пресс-службе.

Генпрокуратура внесла в адрес премьер-министра представление об устранении нарушений закона. Оно находится на стадии рассмотрения.

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ендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий к ним

5 августа. Потратить планируется почти 91 миллион сомов. Поставить их

две компании. Но эксклюзивное право на издание от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус».

Напомним, т

В Минобразования сообщили, что договорились с российским издательством «Просвещение» на адаптацию учебника «Математика» до издания нового пособия местных авторов. Проведение тендера на поставку ведомство назвало «легитимным».