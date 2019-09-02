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Общество

В Минобразования объяснили, почему решили адаптировать российский учебник

В Министерстве образования и науки объяснили, почему решили адаптировать учебники по математике для начальных классов авторов Марии Моро и других.

По данным пресс-службы ведомства, анкетирование учителей показало, что учебники использует 90 процентов школ с русским языком обучения. Педагоги отметили, что пособие соответствует «компетентностному подходу, обязательному для школ республики, и возрастным особенностям учащихся, постоянно обновляется».

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«Согласно Национальному оцениванию образовательных достижений учащихся, «учащиеся, получающие образование в школах с русским языком обучения, справлялись с заданиями, в том числе по математике, лучше, чем учащиеся школ с кыргызским и узбекским языком обучения», — отметили в ведомстве.

В то же время в министерстве отметили, учебники И.Бекбоева (с соавторами, 2-4-е классы) и С.Мкртчана (для 1-го класса) в настоящее время не соответствуют новому стандарту по математике.

«Поэтому министерство приняло решение до издания нового учебника адаптировать «Математику» авторов Марии Моро и других издательства «Просвещение», — отметили в ведомстве.

В ведомстве подтвердили, что «Просвещение» передало права на адаптацию и издание учебника М.Моро для 1-4-х классов партнерскому издательству со стороны Кыргызстана — «Аркусу».

«Министерство образования объявило конкурсные торги одноэтапным двухпакетным методом для закупки необходимых для школ Кыргызстана учебников. Данная практика легитимна, поскольку разрешена Законом «О государственных закупках», — добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, конкурс признан несостоявшимся. Но информация об этом на портале государственных закупок отсутствует.

Заранее изданные «Аркусом» учебники к заказу Минобразования отношения не имеют.

«Пособие пользуется большим спросом. Например, получен заказ от школы «Газпрома» и ряда других частных школ», — отметили в ведомстве.

По его данным, стоимость адаптированного учебника из двух частей для 1-го класса — 316 сомов, в то время как контрафактный комплект на рынках стоит от 500 сомов.

Напомним, ранее стало известно, что Минобразования объявило тендер на поставку пособий, хотя эксклюзивное право печатать их в Кыргызстане есть только у одного издательства.
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