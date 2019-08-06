09:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минобразования купит адаптированные российские учебники за 91 миллион сомов

На приобретение адаптированных учебников по математике автора М.Моро и других Министерство образования и науки потратит 90 миллионов 969 тысяч 960 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство закупит издания для 1-2-х классов школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения и методические пособия к ним.

Учебники поставщик должен будет доставить до районных и городских отделов образования.

Отметим, в марте Министерство образования и АО «Издательство «Просвещение» подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. Стороны договорились об адаптации учебно-методических комплексов по ряду общеобразовательных предметов и переводе их на языки обучения в школах Кыргызстана (кыргызский, таджикский, узбекский) и сотрудничестве в сфере цифровизации учебного процесса.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
В школах увеличили часы на изучение иностранного языка
Опять ошибки. Теперь в дипломах КГМА
В Кыргызстане стартовал международный этнокарнавал «Иссык-Куль собирает друзей»
Работа Минобразования. Системный брак?
В Кыргызстане хотят разрешить вузам самостоятельно формировать учебные программы
Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет
Вину за ошибки в эссе для выпускников Минобразования возложило на школьника
Куча ошибок. Неграмотное эссе для выпускников опубликовало Минобразования
Минобразования продолжает внедрять многоязычное образование в детских садах
Новые учебники. Родители вынуждены распечатывать учебные пособия
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в&nbsp;Кыргызстане Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в Кыргызстане
Бизнес
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom