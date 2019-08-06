Минобразования купит адаптированные российские учебники за 91 миллион сомов

На приобретение адаптированных учебников по математике автора М.Моро и других Министерство образования и науки потратит 90 миллионов 969 тысяч 960 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство закупит издания для 1-2-х классов школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения и методические пособия к ним.

Учебники поставщик должен будет доставить до районных и городских отделов образования.

Отметим, в марте Министерство образования и АО «Издательство «Просвещение» подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. Стороны договорились об адаптации учебно-методических комплексов по ряду общеобразовательных предметов и переводе их на языки обучения в школах Кыргызстана (кыргызский, таджикский, узбекский) и сотрудничестве в сфере цифровизации учебного процесса.