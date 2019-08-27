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Общество

Адаптированные российские учебники по математике готовы поставить две компании

Адаптированные российские учебники автора М.Моро и других по математике готовы поставить две компании. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, Министерство образования и науки объявило тендер на 90 миллионов 969 тысяч 960 сомов. Ведомство планирует закупить издания для 1-2-х классов школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения и методические пособия к ним.

Закупка проводится двухэтапным способом. На первом этапе конкурсные заявки оцениваются на соответствие квалификации и техническим требованиям закупающей организации, на втором — определяется победитель по наименьшей стоимости.

Поставить учебники готовы ОсОО «Издательство «Аркус» и ОсОО Print Express.  

В марте Министерство образования и АО «Издательство «Просвещение» подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. Стороны договорились об адаптации учебно-методических комплексов по ряду общеобразовательных предметов и переводе их на языки обучения в школах Кыргызстана (кыргызский, таджикский, узбекский) и сотрудничестве в сфере цифровизации учебного процесса.
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