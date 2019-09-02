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Общество

Азимбек Бекназаров намерен отказаться от исполнения иска к Атамбаеву

Экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров намерен отказаться от исполнения гражданского иска о защите чести и достоинства в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, сейчас в Верховном суде рассматривается жалоба адвокатов Атамбаева на решение Бишкекского горсуда в пользу истцов — Азимбека Бекназарова, а также экс-спикера парламента и бывшего главы ГКНБ — Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева.

«Мы выиграли суд, и, вероятно, Верховный откажет в удовлетворении заявления юристам Атамбаева. Так вот, я решил отказаться от исполнения иска. Не нужны мне эти 100 тысяч», — сказал Азимбек Бекназаров.

Он добавил, что Келдибеков и Дуйшебаев окончательного решения не приняли, но, скорее всего, тоже откажутся. Напомним, гражданский иск к Алмазбеку Атамбаеву на 100 тысяч сомов отозвал экс-омбудсмен Турсунбек Акун. 
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