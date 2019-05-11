Триста тысяч сомов с Алмазбека Атамбаева. Адвокат обжалует решение суда

Адвокат экс-президента Алмазбека Атамбаева Кантемир Турдалиев обжалует решение Бишкекского городского суда о взыскании с его доверителя 300 тысяч сомов в пользу истцов — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова и бывших глав ГКНБ и Генпрокуратуры Кенешбека Дуйшебаева и Азимбека Бекназарова.

Такую же сумму должен, напомним, и телеканал «Апрель».

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По словам юриста, решение суда неправомерное, поскольку не учтена лингвистическая экспертиза. Что касается «Апреля», СМИ не может нести ответственность за высказывания политика, отметил Кантемир Турдалиев. Он подаст кассацию в Верховный суд.

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью экс-главы государства телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.