Триста тысяч сомов с Алмазбека Атамбаева. Адвокат обжалует решение суда

Адвокат экс-президента Алмазбека Атамбаева Кантемир Турдалиев обжалует решение Бишкекского городского суда о взыскании с его доверителя 300 тысяч сомов в пользу истцов — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова и бывших глав ГКНБ и Генпрокуратуры Кенешбека Дуйшебаева и Азимбека Бекназарова.
Такую же сумму должен, напомним, и телеканал «Апрель».
Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью экс-главы государства телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.