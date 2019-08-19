Экс-омбудсмен отзовет иск на 100 тысяч сомов к Алмазбеку Атамбаеву

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун отзовет свой иск на 100 тысяч сомов к бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, Алмазбек Атамбаев арестован. Ему инкриминируют тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса, в том числе пособничество в незаконном освобождении Азиза Батукаева, и он понесет ответственность за свои деяния.

«Поэтому смысла с ним судиться в гражданском порядке за клевету я не вижу. То, что он меня оклеветал, заявив, что я получил взятку в $100 тысяч, — поклеп и ложь. Скоро это докажут», — сказал Турсунбек Акун.

Он добавил, что иск к телеканалу «Апрель» и журналисту Канату Каниметову на 500 тысяч сомов он отзывать не будет. Несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и канал вещание не ведет.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.