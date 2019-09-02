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Общество

Цифра дня. 1 миллиард 443 миллиона сомов поступило на счет борьбы с коррупцией

ГКНБ произвел очередной денежный перевод в размере 31 миллион сомов на Единый депозитный счет Министерства финансов.

Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией, с момента открытия депозитного счета составила 272 миллиона 815 тысяч 287 сомов.

Всего на Единый депозитный счет правоохранительные органы Кыргызстана перевели 1 миллиард 443 миллиона сомов.

ГСБЭП перечислила 758 миллионов сомов, Генпрокуратура — 427,5 миллиона, МВД — 7 миллионов.

Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года. На него поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

С Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией на строительство 15 школ и дополнительных корпусов зданий учебных заведений в Чуйской области, Бишкеке и Оше в 2019-м выделили 799,3 миллиона сомов.
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