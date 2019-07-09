799,3 миллиона сомов со счета по борьбе с коррупцией выделено на стройку школ

На строительство 15 школ и дополнительных корпусов зданий учебных заведений в Чуйской области, Бишкеке и Оше на 2019-й выделено 799,3 миллиона сомов с Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Ранее Сооронбай Жээнбеков, посетив несколько школ и ознакомившись с их состоянием, обещал, что средства от борьбы с коррупцией, поступающие на спецсчет, будут направлены на строительство новых общеобразовательных учреждений или дополнительных корпусов зданий средних школ Чуйской области, Бишкека и Оша.

С июля этого года открыто финансирование строительства школ из средств республиканского бюджета, Единого депозитного счета. Первый транш составил 15 миллионов сомов.

«Утвержден перечень финансируемых образовательных учреждений на 2019 год, и увеличен объем средств по статье «Капитальные вложения», финансируемых из республиканского бюджета. Министерство финансов будет выдавать средства по мере поступления заявок департамента жилищно-гражданского строительства Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Средства будут направлены на строительство дополнительных корпусов школ, которые были определены по итогам анализа межведомственной комиссии», — говорится в сообщении.

В Бишкеке средства выделят для школы-гимназии № 12, комплекса-гимназии № 69, средней школы № 54, средней школы № 18, средней школы № 59, школы-гимназии № 72 и средней школы № 16. В Чуйской области средства дадут для Новопавловской средней школы, Атбашинской средней школы, Орокской средней школы, школы имени Ч.Айтматова в Новопавловке, школы в Нижней Ала-Арче, школы имени Т.Актанова в селе Кашка-Суу, школы имени Баранова № 2 в Новопокровке. В Оше средства предусмотрены для школы-гимназии Нариман № 7.

«В будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений», — заключили в пресс-службе главы государства.