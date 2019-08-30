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Общество

В Бишкеке открыли новый парк

Новый парк открыли сегодня на Южной магистрали.

В церемонии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, мэр Бишкека Азиз Суракматов, чиновники муниципальных служб и горожане. В своей речи глава государства отметил, что парки и красивые здания должны вернуть эстетический вид столице.  

Перед собравшимися выступили детские танцевальные и юношеские коллективы.  

Территория нового парка — около 10 гектаров. Установлены зеленые топиарии, а также садовые фигуры. 

Капсулу в строительство заложили президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов. 
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