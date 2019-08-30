Сооронбай Жээнбеков: Бишкек потерял былую славу зеленого города

Город Фрунзе был самым зеленым в Советском Союзе, а сейчас Бишкек потерял былую славу. Об этом во время открытия парка на Южной магистрали заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он посетовал, что горожане не могут гордиться экологией.

«В апреле мы закладывали капсулу. Проезжая мимо, я видел, как работают строители. В короткий срок мэрия разбила парк. Когда-то город Фрунзе был самым зеленым в Советском Союзе, он славился чистотой, но в последнее время Бишкек потерял это звание. В период отопительного сезона его окутывает смог. Это все потому, что у нас нет «зеленой» политики», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что парки и красивые здания должны вернуть эстетический вид столице. Для этого мэрии необходимо составить план.