Подарок на День независимости. Новый парк в Бишкеке откроют 30 августа

Новый парк на Южной магистрали планируют открыть накануне Дня независимости, 30 августа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, работы по благоустройству парка подходят к концу.

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» устанавливают зеленые топиарии: фигуры верблюда, льва, быка, носорога, жирафа, архара, оленя и дельфинов. Кроме того, в парке появится «зеленый садовник». Ранее все топиарии выставлялись в городе только на праздники.

В муниципалитете уточнили, что каркас сделан из прочного стеклопакета, он покрыт искусственным газоном. «Поэтому фигуры ударопрочные, устойчивые к погодным изменениям и не требуют особого ухода», — отметили в мэрии.

Ранее в парке установили 30 садово-парковых фигур — персонажей мультфильмов. Их приобрела и подарила городу одна частная компания. Известно, что она потратила на покупку 200 тысяч сомов.

В муниципалитете напомнили о продолжающемся зеленом челлендже #паркдляжизни #жашоотартуулагансейилбак #parkforlife. Мэрия предложила бишкекчанам приобрести и посадить в парке фамильное дерево. С требованиями к саженцам можно ознакомиться на сайте мэрии.

Территория нового парка — около 10 гектаров. Капсулу в его строительство заложили президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов.