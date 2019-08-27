Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Госкомитет по делам обороны

Адвокаты солдата Руслана Сапарбаева, которому вследствие удара током ампутировали обе руки, подали иск к Госкомитету по делам обороны. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.
По ее словам, Руслан Сапарбаев должен получить только миллион сомов в виде страховки. Но госкомитет должен еще выплатить его семье материальный ущерб и обеспечить протезами. Сумма искового заявления уточнятся.
«У семьи нет денег на их приобретение. Генштаб отказался покупать, сославшись на то, что Руслану Сапарбаеву перевели свыше 2 миллионов сомов в качестве благотворительного взноса», — сказала Азиза Абдирасулова.
В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.