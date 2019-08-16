ГКНБ сообщил диагноз Сапара Исакова

У бывшего премьер-министра Сапара Исакова синдром артерии позвоночника. Информацию об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, Сапар Исаков госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

«Сегодня состоялся консилиум врачей. Сапару Исакову выставили диагноз «Синдром артерии позвоночника». Он госпитализирован», — сообщили в Госкомитете.

Справка 24.kg. Синдром позвоночной артерии — это нарушение кровообращения сосудов, которые находятся внутри позвоночника. Это самая частая причина инсультов в молодом возрасте.