18:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГКНБ сообщил диагноз Сапара Исакова

У бывшего премьер-министра Сапара Исакова синдром артерии позвоночника. Информацию об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, Сапар Исаков госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

«Сегодня состоялся консилиум врачей. Сапару Исакову выставили диагноз «Синдром артерии позвоночника». Он госпитализирован», — сообщили в Госкомитете.

Справка 24.kg. Синдром позвоночной артерии — это нарушение кровообращения сосудов, которые находятся внутри позвоночника. Это самая частая причина инсультов в молодом возрасте.
Ссылка:
просмотров: 640
Версия для печати
Материалы по теме
Госпитализирован бывший премьер-министр Сапар Исаков
Митинг в поддержку Сапара Исакова в Кочкорке завершился принятием резолюции
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все работы контролировал аппарат президента
Митингующие в Кочкорке требуют освободить Сапара Исакова
Сторонники Сапара Исакова собираются на митинг в Кочкорке
Суд по ремонту Исторического музея. В чем обвиняют Сапара Исакова
Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева
Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова
Генеральная прокуратура ответила на обвинения Сапара Исакова
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!