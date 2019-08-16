09:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (118)

Освобождение Азиза Батукаева. Аида Салянова пошла на сделку со следствием

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В ходе проведения следственных действий с участием адвоката Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. В связи с этим в отношении нее, согласно новому законодательству, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест», — пояснили в МВД.

Напомним, Аида Салянова проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова оставили под стражей
По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек
Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Аида Салянова хочет лечиться за рубежом. Ее адвокат подаст ходатайство
Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову на допросе в МВД стало плохо
Освобождение Азиза Батукаева. Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск
Измените меру пресечения Аиде Саляновой! Начат сбор подписей
Центр по предупреждению пыток рекомендует госпитализировать Аиду Салянову
Врачи ГСИН считают, что Аиду Салянову не нужно госпитализировать
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Бизнес
Подключите онлайн-телевидение в&nbsp;одно касание, без приставок и&nbsp;антенн Подключите онлайн-телевидение в одно касание, без приставок и антенн
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания