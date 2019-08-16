Освобождение Азиза Батукаева. Аида Салянова пошла на сделку со следствием

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В ходе проведения следственных действий с участием адвоката Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. В связи с этим в отношении нее, согласно новому законодательству, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест», — пояснили в МВД.

Напомним, Аида Салянова проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.