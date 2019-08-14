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Общество

В Ботаническом саду пройдет субботник. Горожан приглашают расчистить арыки

В Ботаническом саду имени Э.Гареева 17 августа состоится субботник. Организаторы приглашают всех, кто переживает за деревья, прийти и освободить арыки от сорной растительности.

Мероприятие пройдет под лозунгом «Расчисти 5 метров арыка и дай воды Ботсаду!».

«Агрессивная корневая система сорняков годами обвивала один арычный лоток за другим, разрушая некогда стройную сеть полива. Если сейчас умерить пыл густых зарослей свидины и других самосевов, то получится частично реанимировать ирригацию Ботсада и дать шанс на выживание 6 тысячам 200 видам растений», — отметили организаторы субботника.

Указывается, что на обновление всей ирригационной системы потребуется немало средств, только на разработку проектно-сметной документации необходимо 5 миллионов сомов. А на само проектирование уйдет несколько лет.

В Ботсаду предлагают не терять времени и пока очистить арыки, чтобы увеличить их пропускную способность.

Напомним, ранее горожане и активисты забили тревогу, что Ботанический сад засыхает. В нем разрушена ирригация, территория заросла сорняками, нет рабочих для обслуживания территории. ОФ «Инициатива Арча» объявил о сборе денежных средств для оперативного решения проблемы с поливом. Для избежания крупного пожара в Ботсаду провели управляемое сжигание сухотравья.

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