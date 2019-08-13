Ущерб от беспорядков в Бишкеке оценили в 6,9 миллиона сомов. Об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры.

Во время массовых беспорядков на площади Ала-Тоо в Единый реестр преступлений и проступков зарегистрировали пять фактов — массовые беспорядки, хулиганство, ущерб имущества.

Общая сумма ущерба составила 6 миллионов 93,5 тысячи сомов. Ущерб МВД — 2 миллиона 103,5 тысячи, мэрии столицы — 109 тысяч 826. В Бишкеке разбили 34 видеокамеры.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он арестован до 26 августа.

Сторонники бывшего президента устроили в Бишкеке беспорядки. В ходе событий в столице пострадали около 100 человек.