Медиаэксперты требуют снять арест с имущества «Апрель ТВ» и возобновить вещание

Медиасообщество выступило с резкой критикой действий властей в отношении телеканала «Апрель».

Медиаэксперты напоминают, что в 2017 году закрыт телеканал «Сентябрь».

«9 августа 2019-го суд наложил арест на здание «Форума» — работа телеканала «Апрель» приостановлена. Испытывают сложности в работе и другие СМИ, которые расположены в этом здании», — говорится в обращении.

Эксперты считают, что острой необходимости арестовывать имущество «Апрель ТВ» нет, поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов.

Мы, как никакая другая страна, знаем через опыт прошедших двух революций, что без свободы СМИ не будет ни свободы, ни слова. Из обращения медиасообщества к властям КР

Медиасообщество просит обратить внимание главы государства Сооронбая Жээнбекова и принять решение, иначе ситуация «навсегда запишется в истории нашей республики как фатальная ошибка власти».

«Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем арест имущества телеканала и приостановление его деятельности чрезмерной и неоправданной мерой. В соответствии с Конституцией любые ограничения должны отвечать законной цели и быть ей соразмерны. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала», — указывается в комментарии экспертов.

«Сегодня мы все ждем справедливого и законного суда над бывшим президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в республике. Это нужно для того, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ мог дать свою оценку на все, что важно для нашего государства. Свобода СМИ — это когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно этот факт всегда отличал нашу страну», — отметили медиаэксперты.

Под обращением подписались представители Института медиа полиси, Центра медиаразвития, фонда «Медиа консалт», Интерньюс в Кыргызстане, ОО «Журналисты», а также Аделя Лаишева.

Ранее сообщалось, что «Форум» блокировали работники спецназа. По данным представителя СДПК, на здание наложен арест.

Телеканал «Апрель» отключили из сетки вещания кабельного телевидения «Акнет», а после и из других сетей.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.