Сотрудники спецназа блокировали здание «Форума»

К «Форуму» подошли около 15 сотрудников спецназа, они блокировали здание. Об этом 24.kg сообщил гендиректор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.

Фото Кундуз Ажибековой

По его словам, не выпускают работников телеканала «Апрель» и других организаций. «Мы находимся на территории телеканала, они сюда еще не поднялись. Кроме «Апреля» и штаба СДПК, в здании находятся офис радиостанции «Европа Плюс», телеканал «Ооба.kg» и несколько других организаций- арендаторов, они никакого отношения к Алмазбеку Атамбаеву не имеют», — рассказал Дмитрий Ложников.

Он отметил, что ему неизвестно о дальнейших действиях сотрудников. «Скорее всего, речь идет об имущественном аресте», — добавил гендиректор «Апреля».

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.